El lloguer d'habitacions es duplica per la pujada dels preus

11:55

A més a més, la pujada de les hipoteques també fa reduir un 23% la demanda i només el 10% de la població busca comprar un habitatge.

El preu de lloguer és tan alt que està expulsant del mercat a persones que obtenen un salari més baix, especialment als joves. Com a conseqüència, ha disparat l’interès en llogar habitacions en comptes de pisos sencers a les grans capitals, com Madrid i Barcelona, es duplica el preu.

L’informe ‘Radiografia de Mercat de l’Habitatge’ afirma que una de cada quatre persones que han signat un contracte de lloguer en els darrers mesos, era només per una habitació.

Però es que ja no són només el joves qui comparteixen pis. Per exemple: l’1,6% de les persones entre 35 i 44 anys el primer trimestre també va llogar una sola habitació, el 0,9% persones d’entre 45 i 55 anys també... i fins i tot el 0,2% persones d’entre 55 i 75 anys. I no és estrany, perquè el lloguer mitjà a Barcelona és de 1.300 euros al mes i a Madrid de 1.200.

En paral·lel, les persones que buscaven al mercat de la compraventa també han hagut de desistir degut que no poden afrontar la pujada de la quota de l’hipoteca. De fet, qui busca comprar ara és només el 10% de la població, un 23% menys que l’any passat.

Ens ho explica la Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogaters.