Carme Elías va anunciar el març del 2022 que tenia Alzheimer. Des d’aleshores s’ha tornat una activista de la malaltia. Aprofita sempre que pot per explicar la seva experiència. Està convençuda que no pot deixar escapar aquesta oportunitat, que ha de donar veu a tota aquella gent que ja l’ha perduda per aquesta maleïda malaltia.

Ara aquesta actriu, una de les més reconegudes i populars de casa nostra acaba de publicar el llibre “Quan deixi de ser jo”, un relat en primera persona sobre la seva experiència amb l’Alzheimer.

Un llibre on podrem llegir coses com aquesta: “El meu amic Al no es fa notar. No és sorollós i no fa mal, no et trenca el cor i no et deixa el cos adolorit ni l´autoestima per terra. És molt discret. Simplement et va abandonant de puntetes: un dia se t'emporta una muda, un dia algun abric, un altre dia uns mitjons i així fins que l'armari quedi buit. Només amb lestructura». D’aquesta manera descriu la Carme Elías l’Alzheimer que pateix des de fa més de tres anys.