19:58

La "reina del rock", la cantant nord-americana Tina Turner, ha mort aquest dimecres als 83 anys a casa seva, a Kusnacht, a Suïssa, després d'una llarga malaltia. Nascuda a Brownsville, Tennessee, als Estats Units, el 26 de novembre de 1939, com a Anna Mae Bullock, es va acabar convertint en una de les veus més emblemàtiques del rock i el soul dels Estats Units i per extensió d'arreu del món. La seva biografia és un exemple de resiliència i superació que ha inspirat a altres grans artistes del món de la música com Beyoncé. La trajectòria artística i vital de Tina Turner l'hem posat en valor amb en Roy Galán, escriptor, articulista, influencer, i activista LGTBI+.