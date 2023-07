34:11

Fins el 30 de juliol podeu veure aquesta obra escrita i dirigida per Sergi Belbel.

Fins el 30 de juliol al Teatre Romea podeu veure una obra que us farà riure i també us arribarà a posar contra les cordes o millor dit, contra la butaca. I és que durant les dues hores que dura "Lali Symon", l’espectacle escrit i dirigit per Sergi Belbel, l’espectador farà un viatge emocional que anirà de la purpurina i el brilli, brilli de la comèdia dels monòlegs, a la dura realitat a la que ens aboca el dia a dia de la vida quotidiana. Tot això és possible gràcies a tres actrius de tres generacions diferents que també interpreten a dalt de l’escenari del Romea, 3 generacions diferents. L’àvia és la Mont Plans, que acaba de rebre el premi Margarida Xirgu de teatre, la mare és l’Emma Vilarassau i la neta, la Júlia Bonjoch.

L'obra explica la vida de la Lali, una gran estrella reconeguda i estimada pel seu públic. De fet no és exactament una actriu, sinó més aviat una comedianta, una monologuista. Els seus xous divertits i irònics delecten els espectadors als teatres i a a televisió. El que ningú no coneix és la seva autèntica personalitat, ni seva vida privada. Molta gent es pregunta si ella, que sempre es mostra alegre, enginyosa, directa i desinhibida davant la gent, és igual a dins i a fora de l’escenari.

Veurem que quan s’apaguen els focus, la Lali Symon es transforma en una altra persona i manté una relació especial i molt intensa amb dues dones decisives per a la vida privada: la seva mare i la seva filla, a les quals sempre ha mantingut al marge de la seva professió. N'hem parlat amb la Mont Plans i la Júlia Bonjoch, les dues actrius que acompanyen a l'Emma Vilarasau. I també hem entrevistat l'Anna Carreño, l'ajudant de direcció del Sergi Belbel.