Karen, una gossa de caça aparèix durant el rodatge de la pel·lícula 'Un amor' d'Isabel Coixet i busca adopció.

questa setmana finalitza el rodatge de la pel·lícula ‘Un amor’ d’Isabel Coixet en La Rioja, exactament a la localitat de Nalda, i el dilluns tot l’equip va tenir una visita molt especial i peculiar.

Karen Oliva, és la responsable de les localitzacions de la pel·lícula, i uns dies abans de començar a rodar-la, va anar juntament amb la seva gossa Rufa, a conèixer la zona on gravarien. Durant aquesta sortida, un veí la va informar que havia vist allunyada al seu ca i, ella en comprovar-ho, va veure que no es tractava de la seva gosseta, sinó que era una altra molt semblant que estava abandonada. La va agafar, va avisar a la Guardia Civil i va ser entregada a l’Associació Protectora d’Animals de La Rioja. Així doncs, l’equip de la pel·lícula va tenir una visita molt especial, ja que aquesta gosseta pòinter, nomenada Karen en honor a la dona que la va salvar, ahir va visitar a tots els integrants per fer-se una foto amb ells i, així, donar-la a conèixer per promocionar la seva adopció. Qualsevol persona interessada pot acudir a la seu d’ApaRioja a Logroño, en el númeri 3 dek carrer Doctores Castroviejo o trucar al 941233500.

Parlem amb Carmen Faulín, presidenta de l'Associació Protectora d’Animals en La Rioja (ApaRioja).