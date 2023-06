28:58

Una pel·lícula d¿acció i tensió en estat pur, amb Bruce Willis, que data de l¿any 88.

És una producció dirigida per John McTiernan i interpretada pel majestuos Bruce Willis, per la Bonnie Bedelia, Alan Rickman i Reginald Veljohnson, entre d’altres que configuren el plantell d’actors.

‘La Jungla de Cristal’ ens mostra el nadal atípic que viu John McClane, un policía de Nova York que viatja fins Los Ángeles per visitar a la seva esposa i els seus fills. Però el que sembla ser un nadal bonic s’acaba complicant quan a la multinacional on treballa la seva dona, que ell va a visitar només aterrar a Los Ángeles, entra un grup terrorista per robar una fortuna d’una caixa forta. A partir d’aquí John McClane començarà a enfrontar-se a aquest grup de lladres professionals.