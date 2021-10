18:25

Abir Nasr és un adolescent que presència, impotent, l'assassinat de la seva família durant una missió de l'exèrcit israelià al sud del Líban. Davant els cadàvers de la seva mare i germana petita, jura que perseguirà els culpables durant la resta de la seva vida.

Nit rere nit l'amenaça d'Abir irromp en el somni de Jacob Baudin, un dels soldats que ha participat en l'acció mentre complia amb el servei militar obligatori, enfrontant-se a el dilema de lluitar contra enemics que no ha triat. Jacob, fill de pares francesos, no deixa de sentir-se un emigrant a Israel i intenta reconciliar-se amb una identitat que li ve donada per la seva condició de jueu.

Després de la tragèdia, Abir és acollit per uns familiars a París, on se sent atrapat entre dos mons irreconciliables, l'asfixiant nucli familiar i la societat oberta que li ofereix llibertat i que encarnen dos joves: la seva cosina Noura, que es rebel·la contra les imposicions de l'integrisme religiós del seu pare i Marion, una adolescent bella i vitalista, de la qual s'enamora de manera obsessiva.

"De ninguna parte" és un viatge als confins de la consciència de dos homes que es veuen obligats a viure d'acord a unes identitats que no han escollit i de les que és difícil escapar; les vides es tornen a creuar anys més tard a Brussel·les sota el fum de les bombes amb què el Cercle, una organització islamista, sembra el terror al cor d'Europa.