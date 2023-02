15:54

Estela Delga, hortolana, dona i jove va marxar, als 23 anys, de la ciutat al poble per dedicar-se a l'agricultura.

L’agricultura a Espanya és un sector envellit: només el 5,3% del total de persones que treballen al camp tenen menys de 35 anys.

Parlem amb l’Estela Delga, una noia de 26 anys que vivia a la ciutat de Girona i, amb tan sols 23 anys, se’n va anar a viure a un petit poble de la Garrotxa, deixant enrere la feina d’il·lustradora per dedicar-se a la permacultura. L’Estela ha creat una escola hortolana, Vidaverdi, un projecte innovador a través del qual vol ajudar a cultivar el nostre propi menjar, acompanyar en el procés d’aprenentatge i ser bons pagesos amb les suficients eines per crear hortalisses des de zero.