Un estudi alemany demostra com els joves del seu país tendeixen a un model tradicional en la idea del paper de l'home i la parella.

Un 33% dels homes alemanys d'entre 18 i 35 anys consideren acceptable el fet de clavar una bufetada a la seva parella femenina, segons una enquesta que ha fet l'organització Plan International Deutschland, en defensa dels drets de les nenes i les dones al món, i publicada pel grup de mitjans Funke.

Els resultats de l'enquesta "La tensió entre el masclisme" feta a un miler de joves d'entre 18 i 35 anys revela com veuen els joves alemanys la seva masculinitat i com actuen. Així, més d'un terç, el 34%, dels enquestats admet haver agredit la seva parella femenina amb força física durant una discussió "per guanyar-se el seu respecte".

Tant o més destacable és que, entre les noies enquestades, un 14 i un 17% estan d'acord en una afirmació i l'altra, respectivament.

