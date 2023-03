16:37

Parlem de les causes i les conseqüències amb Jordi Fernández Castro, psicòleg i professor de Psicologia de la UAB.

Hi ha més dones que homes al grup que opina que aquest problema és molt greu i també són elles les que en major mesura diuen “escriure o trucar amb certa freqüència” a les persones del seu entorn que el pateixen. La solitud és a prop: un 42,3% diu que coneix directament algú en aquesta situació; sobretot, amics, i al voltant del 22% de la població s'ha sentit molt o força només en l'últim any —d'ells, gairebé el 70% declara que la majoria de vegades de manera no desitjada—. La comunitat científica ha constatat que aquestes circumstàncies són un factor de risc com ara el tabaquisme, l'obesitat o la pol·lució ambiental. El problema no és només individual, sinó de salut pública.