Carlos Quilez, periodista i escriptor, ens explica si pot ser ella o no, i també com treballen les autoritats davant d¿aquests casos.

Més de 15 anys han passat des de la desaparició de Madeleine McCann. El 3 de maig del 2007, la nena britànica va desaparèixer a l'Algarve portuguès quan la seva família estava gaudint d'unes vacances.

Des que es va conèixer la notícia han sortit diferents informacions sobre la seva possible ubicació i qui podrien estar darrere. De fet, un ciutadà alemany, Christian Brueckner, va ser acusat de la seva presumpta relació amb la desaparició. Ara, una noia de 21 anys assegura que ella és Madeleine McCann.

Julia Faustyna és una jove polonesa de 21 anys. Ella viu a Alemanya amb la família que, segons ella, s'ha negat a donar detalls sobre el seu passat. El testimoni de la noia s'ha fet viral a les xarxes socials després que s'hagi obert un compte a Instagram sota el nom iammadeleinemccan.

La noia, que ja té més de 500.000 seguidors, ha explicat que no té gaires records de la seva infància, però si té un primer record fort: “Es tracta d'unes vacances en un lloc càlid on hi havia platja i edificis blancs o de colors molt clars amb apartaments" i assegura que no veu la seva família en aquest record.