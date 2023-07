25:19

El jurat ha destacat de l¿escriptor la seva ¿dedicació¿ per la cultura i el seu ¿compromís, generositat i entusiasme¿ amb el periodisme.

El periodista i escriptor madrileny Jesús Marchamalo ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme Cultural, dotant amb 30 MIL euros.

El Ministeri de Cultura i Esport reconeix amb aquest premi la trajectòria periodística en l’àmbit de la cultura. El jurat ha destacat de l’escriptor la seva “dedicació” per la cultura i el seu “compromís, generositat i entusiasme” amb el que sempre ha desenvolupat la seva feina en el periodisme cultural. També ha valorat la feina (en to didàctic) cap a favor del foment de la lectura i la sensibilitat amb el món de les biblioteques per seduir a les joves generacions.

Marchamalo ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional, aquí a Radio Nacional i a Televisió Espanyola i parlem amb ell, amb el periodista Jesús Marchamalo.