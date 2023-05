17:21

Robert Casajuana, Soci Economista de SLM i Director Acadèmic de ISEFI, ens explica tot sobre aquest país.

En els darrers anys, la rivalitat per la supremacia econòmica mundial entre els Estats Units i la Xina està acaparant l'atenció de la majoria de mitjans de tot el món. De vegades, fa la sensació, que només importa el que passi en aquestes economies, i s'oblidi la tercera economia del món, el Japó. En aquest article m'agradaria donar quatre pinzellades de la situació actual d'aquesta economia tan important. Abans d'això, i per situar-nos en context, m'agradaria recordar que el Japó, durant els anys 80, va experimentar una fase de gran creixement econòmic, amb exportacions creixents del seu sector tecnològic i d'automoció a la resta del món i especialment als Estats Units, amb un dèficit comercial creixent d'aquest país amb el Japó. Aquest sòlid creixement va arribar al punt de plantejar-se que el Japó acabaria desbancant els Estats Units com a primera economia del món. Els sona aquesta situació d'alguna cosa. Sí, el Japó era la Xina del moment que amenaçava l'hegemonia econòmica mundial dels Estats Units. El desenllaç d'aquesta història és ben sabut: la crisi immobiliària i bancària del Japó dels 90 que el va portar a una recessió i l'estancament de gairebé 10 anys, període conegut com la dècada perduda. Tot va quedar reflectit en els índexs borsaris del Japó, amb el TOPIX arribant durant l'eufòria a màxims històrics el desembre del 1989, assolint els 2.881 punts, per patir posteriorment una patacada de campionat durant molts anys, especialment als 90, però que es va seguir arrossegant alguns anys més fins a valer el desembre del 2011 una quarta part del seu valor del 1989.