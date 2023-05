5 ítems per una sexualitat feminista

08:38

Amb l¿Elena Crespi convertim cinc punts que justifiquen el masclisme en la sexualitat en cinc punts per una sexualitat feminista.

Durant molt de temps s’ha afirmat que les dones no gaudien del sexe, que l’orgasme era únicament masculí i que les relacions sexuals s’havien d’enfocar a satisfer a l’home. Part de la societat encara té aquesta idea o també hi ha moltes dones que no s’atreveixen a demanar el que volen... Doncs l’Elena Crespi explica cinc punts que justifiquen aquest masclisme en la sexualitat i intenta convertir-los en cinc punts feministes i revertir aquest pensament i aquesta forma de tenir sexe.

Ens ho explica la nostra sexòloga de capçalera, l’Elena Crespi.