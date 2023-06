31:43

Una novel·la electritzant que es pregunta fins a quin punt arribem a conèixer aquells que ens envolten.

Aquest llibre és de l’editorial Sexto Piso, on una noia es muda de Nova York a l'Haia per començar a treballar com a intèrpret al Tribunal Penal Internacional. La plenitud que li procura la seva nova vida –una estimulant xarxa de coneguts i amics, una bona feina, una incipient història d'amor– la fa sentir que potser ha trobat, com anhelava, un lloc per anomenar llar. No obstant, aquest benestar aviat comença a esquerdar-se. Adriaan, el seu amant, abandona uns dies la ciutat per reunir-se amb la seva dona i concloure els tràmits del divorci, i sobtadament deixa de contestar les trucades.

Intimidades és la quarta novel·la de Katie Kitamura. Mostra l'indiscutible el talent de l'escriptora nord-americana per despullar el que és familiar i revelar-ne els aspectes més desconcertants. Una lectura addictiva que es qüestiona fins a quin punt arribem a conèixer i comprendre veritablement les motivacions dels que ens envolten i que reflexiona sobre la manera com les intimitats, escollides o imposades, condicionen el curs de les nostres vides.