09:16

La creixent sensibilitat ciutadana pel benestar dels animals, l'augment d'eines per poder defensar els drets dels animals o la tasca d'entitats animalistes i protectores d'animals, no eviten que la taxa d'abandonament animal continuï sent molt alta al nostre país. La fi de la temporada de caça, les ventrades no desitjades, la pèrdua d'interès en l'animal o els problemes de comportament, són algunes de les raons que encara porta a massa persones a dur a terme una irresponsabilitat que encara queda impune, i que es busca combatre amb la llei de Benestar Animal.

Davant aquesta situació, en la qual encara queda molt per treballar, les protectores d'animals posen llum a aquests animals que, moltes vegades, a causa d'aquest abandonament, queden amb les emocions trencades. La por, l'angoixa o el mal comportament que poden patir són obstacles perquè siguin adoptats. Aquest oblit que viuen provoca que acabin passant gran part de la seva vida tancats a una gàbia.

La Societat Protectora d'Animals de Mataró ha impulsat la campanya 'Integra'ls', una iniciativa que té l'objectiu de captar fons per tal de rescatar aquests animals de les conseqüències de l'abandonament. "Per poder donar en adopció aquests animals abans necessitem rehabilitar-los. I els refugis no sempre tenen els mitjans necessaris, ni la situació és l'òptima, per intentar desbloquejar els animals amb seqüeles greus pel maltractament i abandonament", explica Silva Serra, presidenta de la Societat Protectora d'Animals de Mataró.

Per aquest motiu, afirma Serra, cal posar aquests animals en mans d'especialistes externs que els ajudin amb teràpies d'educació canina i recuperin l'equilibri emocional que els permeti ser adoptats. Aquesta teràpia és lenta i costosa, ja que cal treure els animals dels refugis.