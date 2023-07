15:41

CC.OO d'Indústria de Catalunya denúncia en un informe que l¿empresa ICL Iberia ha prioritzat la producció a la seguretat.

Aquest matí CC.OO d’Indústria de Catalunya ha presentat el seu informe sobre l’accident mortal del passat 9 de març a la mina de Súria, on van perdre la vida 3 persones. De l’anàlisi sobre els fets de l’accident de treball, es conclou l’existència de nombrosos dèficits en matèria d’organització del treball a la mina. Una de les grans conclusions d’aquest informe és que l’empresa ha prioritzat durant molt temps la producció a la seguretat.

A l'estudi sobre l’accident mortal del passat 9 de març a la mina de Súria, CC.OO d’Indústria Catalunya ha detectat una sobrecàrrega evident de tasques productives en la figura del vigilant, que és clau en la seguretat laboral a la mina. Aquesta figura professional atén nombrosos fronts i col.lectius de treballadors alhora i assumeix accions productives no planificades, de manera que es fa material i humanament impossible garantir tots els procediments de seguretat i comunicació necessaris.



Segons Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya l’acomiadament del vigilant afectat és una acció de la direcció d’ICL Iberia per justificar la responsabilitat en un cap de turc, alhora que afegeix més inseguretat i culpabilització al col•lectiu de vigilants de la mina, que són una figura clau per a la seguretat. S’evidencien defectes greus en el procediment de relleu de torns de treball que no garanteixen la comunicació per evitar accidents mortals com el que va passar el 9 de març a la mina on van morir 3 geòlegs. Hem valorat les conclusions de l'informe amb el Jose Antoio Hernández, Secretari general de la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya.