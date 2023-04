25:18

El projecte documental sobre la infància africana de Xavi Aldecoa arriba al teatre.

Hem volgut recordar i posar en valor un dels projectes més ambiciosos del reporter Xavier Aldecoa que des de fa molts anys es mou dins del continent africà com peix dins l’aigua. Xavier Aldecoa és cofunddor de la Revista 5 W i de la productora social independent Mugunzu. Treballa com a corresponsal a l’Àfrica per a La Vanguardia i altres mitjans de comunicació. Un dels molts reportatges que ha publicat precisament per a La Vanguardia i la Revista National Geografic és la serie INDESTRUCTIBLES amb fotografíes d’Alfons Rodríguez. INDESTRUCTIBLES ens apropa la vida i les il.lusions d’infants d’onze paisos de l’Africa.

INDESTRUCTIBLES va començar en format periodístic però també s’ha convertit en una exposició fotogràfica itinerant per a les escoles, també ha vist la llum en format de llibre en estil de periodisme narratiu, fotobook, llargmetratge documental, novel.la gràfica, multitud de xerrades i conferencies i ara s’apropa al públic familiar i més jove a través de l’adaptació teatral que ha fet ESCENAPART. L’obra de teatre d’IMPRESCINDICLES es va estrenar el passat 31 de març a la Mostra de Teatre d’Igualada i durant aquests dies es pot veure a la Sala Atrium de Barcelona, concretament fins el diumenge 9 d’abril. L’espectacle teatral recull 4 de les 11 històries del projecte. Ens explica fragments de vida d’infants de Madagascar, Cap Verd, Etiopia i Moçambic. N'hem parlat amb la Clara Manyó i la Verónica Navas dramaturgues i directores de l'obra i amb el propi Xavier Aldecoa que també ens ha parlat del seu darrer llibre, "Quijote en el Congo".