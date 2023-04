20:21

Aquesta exposició posa en valor la tasca de les treballadores del Museu de Ciències Naturals de Barcelona entre el 1917 i el 1987.

Al llarg dels segles, la feina de les dones ha estat poc visibilitzada en tots els àmbits. El món científic, social o cultural no en són una excepció. En aquest cas, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha tirat endavant gràcies a la tasca essencial de les dones que han contribuït a la recerca, conservació i exposició del patrimoni científic, però la seva aportació ha estat silenciada durant dècades. Per donar a conèixer la seva tasca al llarg dels anys, des del 23 de març i fins el 7 d'abril del 2024 es pot veure l'exposició temporal Imprescindibles: Les treballadores del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 1917-1987 .

Aquesta mostra vol destacar que per primera vegada un Museu de Cataluya fa recerca i una exposició per explicar una part oculta de la seva història, la feina discreta però imprescindible durant 70 anys de mig centenar de dones anònimes: com es deien? què feien? com van entrar? quina formació tenien? com van evolucionar?

Ho hem explicat en connexió en directe des del Parc del Fòrum on es troba l'emblemàtic Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Allí hem fet el recorregut d'aquesta mostra amb el Josep Pardo Tomás, historiador de ciència del CSIC i comissari d'aquesta exposició. També han vingut la Isabel Delgado i la Gregoria Fernández, treballadores jubilades d'aquest equipament que han recordat el que els ha suposat treballar en aquest museu que als 80 estava dividit en el de Geologia i en el de Zoologia. Eren treballadores municicpals. Una reestructuració de l'ajuntament de Barcelona les va obligar a passar de ser auxiliars de geriatria a funcionàries d'aquest equipament. Hem conegut la seva història.