15:30

350 milions són els beneficis que s¿esperen aquest any. Repassem els aspectes més econòmics amb Robert Casajuana, Soci Economista de SLM i Director Acadèmic de ISEFI.

La Ciutat Comtal es convertirà els propers dies a l'epicentre tecnològic del món i això comportarà un impacte per a la ciutat que rondarà els 350.000 milions d'euros, unes dades confirmades pel conseller delegat del GSMA, John Hoffman. El recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, obre novament les portes aquest dilluns en una edició que porta per lema “Velocitat” i en què prenen importància sectors com la salut, les finances, l'entreteniment o els esports.

A l'edició d'aquest 2023, i segons dades que maneja l'organització s'espera l'afluència d'unes 80.000 persones. Afortunadament, ja no hi ha el dubte de la continuïtat del Mobile World Congress a la ciutat de Barcelona. La inestabilitat política propiciada pel procés secessionista ja forma part del passat, però cal recordar que hi va haver moments de molts dubtes. El mes de juliol passat l'acord de renovació amb la Ciutat Comtal es va ampliar fins al 2030.

Segons les dades de GSMA, des del seu aterratge a Barcelona el 2006 procedent de Cannes (França), l'MWC ha rebut 1,1 milions de visitants, ha deixat un benefici a Espanya d'uns 5.700 milions d'euros i ha propiciat la creació de 148.000 llocs de treball temporals.