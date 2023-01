19:47

La idea de la fi del món amb Antonio Fornés. El nostre filòsof, Antonio Fornés, ens explica que el Rellotge de l'Apocalipsi mai no havia estat tan a prop de la fi del món.

Se situa a només 90 segons de la mitjanit per la Guerra a Ucraïna, i això podria comportar molts riscos. Es tracta d'un rellotge simbòlic que, cada cert temps, normalment cada any o dos anys en funció dels esdeveniments, ajusten per indicar com estem a prop de patir un desastre atòmic encara que des del 2007 avalua també els riscos derivats del canvi climàtic i del mal ús de certes tecnologies disruptives, incloent-hi la biotecnologia. Com més a prop situïn les agulles imaginàries de les 12 de la mitjanit, més risc hi ha d'una gran catàstrofe que amenaci la supervivència de la nostra espècie, o en altres paraules, de la fi del món.