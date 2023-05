28:24

El terrorisme islamista suposa una amenaça global per l’ordre mundial actual i l’estudi del perfil del terrorista s’ha convertit en l’objectiu d’estudi d’interès no només amb la fi científica, sinó que també com a estratègia a la lluita contra terrorista.

Així doncs, el llibre profunditza en l’Anàlisi Conductual dels vídeos que en els darrers anys DAESH ha fet públics i es mostren algunes execucions dels seus ostatges. S’analitzen els comportaments que mostren els ostatges i botxins, així com altres detalls que acaben mostren als lectors alguns dels secrets que amaguen els vídeos i, per tant, a través de les pàgines del llibre es podrà conèixer l’enfoc del terrorisme yihadisme poc conegut i nou.

A més a més, en aquest llibre a part d’imatges reals també es podrà accedir a material extra descarregable.

Parlem amb els coautors David Garriga i Juan Enrique Soto.