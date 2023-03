10:49

Torna el còmic de gènere fantàstic que ha estat tot un èxit a Webtoon.

Hooky, un còmic de gènere fantàstic que va arrasar a la plataforma coreana gratuïta de còmics en línea Webtoon. Va ser tan gran l’èxit, tant a Corea, com als Estats Units, com a aquí a Espanya... que l’autora el va publicar a paper i ara ja s’ha publicat la segona part de Hooky.

Aquest llibre narra la història es basa en un viatge que, en Dani i la Dorian, han d’emprendre a través del desert cap a nous regnes per trobar als seus amics desapareguts. En aquesta nova aventura, descobriran les cruels conseqüències del llegat dels no-mags i com és de dur no estar mai fora de perill.

Parlem amb la Miriam Bonastre, l'autora de Hooky i l’autora europea més venuda del 2022.