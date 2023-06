28:43

A través d'entrevistes, Agustín Rivera recull les veus, en primera persona, de les víctimes d'una tragèdia que va marcar la seva existència per sempre: el dolor, les seqüeles i fins i tot el sentiment de culpa per no haver pogut ajudar altres afectats en pitjor situació .

El llibre narra a més l'experiència de l'autor com a reporter de Diario 16, El Mundo i El Confidencial a les cobertures periodístiques a Hiroshima i Nagasaki el 1995, 2001 i 2012.