16:46

L'exposició de la sala La Capella convida a reflexionar sobre el món de la Intel.ligència Artificial.

Quan un òrgan es desenvolupa excessivament i perd la seva funció, es diu que té 'Hipertèlia'. Aquest concepte aplicat al desconcert i l'ansietat que ens genera el futur de la inteligència artificial dona nom a l'exposició de l'artista electrònica Mónica Rikic a La Capella.

"Hipertèlia" és una mostra que reuneix diversos dispositius artesanals escultòrics que ens conviden a reapropiar-nos de les noves tecnologies mostrant-nos les noves alternatives d'evolució de les Iintel.ligències Artificials, que no tenen per que està lligades al perfeccionament del cos i les habilitats humanes. "Hipertèlia" s’ha pogut veure de de mitjans de maig, una mostra que estarà vigent fins el 25 de juny a la SALA LA CAPELLA, al carrer de l’Hospital 56.

Recordem el perfil de la Mónica Riki¿ l’autora d’aquesta exposició. Rikik és una artista de noves tecnologies i programadora creativa. Centra la seva pràctica en el codi, l'electrònica i objectes no digitals per crear obres interactives, normalment emmarcades com a jocs experimentals que van més enllà del propi joc.

El seu interès resideix en l'impacte social de la tecnologia, la relació humà-màquina i la reapropiació dels sistemes i dispositius tecnològics, per manipular-los i repensar-los a través de l'art. Rikic és Premi Nacional de Cultura de Cataluña 2021. N'hem parlat amb la mateixa Monica Rikic.