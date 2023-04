18:21

El fotògraf ucrainès Evgeniy Maloletka guanya el World Press Photo de l’any amb una conmovedora imatge del setge de Mariupol que mostra l’horror de la guerra per als civils. El fotògraf danès Mads Nissen guanya el World Press Photo al Reportatge Gràfic de l’Any relatant el dia a dia del poble afganès sota govern talibà i sense assistència internacional.

Són dos dels quatre guanyadors globals dels World Press Photo 2023 que avui s’han fet públics. Han estat escollits entre els 24 guanyadors regionals que s’han triat entre les més de 60.000 fotografies presentades pels 3.752 fotpografs de de 127 països.

El concurs World Press Photo 2023 ha reconegut el treball de dos autors espanyols com a guanyadors regionals d’Europa. El jove fotògraf documental César Dezfuli ha guanyat per “Passengers”, un projecte inciat el 2016 i que presenta la complexa realitat migratòria al Mediterrani Central. I el fotoperiodista Emilio Morenatti ha rebut una menció d’honor per “War Wounds”, un reportatge molt personal sobre civils ferits de guerra a Ucraïna.

L’exposició es podrá visitar a Barcelona al CCCB entre el 9 de novembre i el 17 de desembre del 2023.

N’hem parlat amb el Carlos G Vela, cap de comunicació de la Fundació Photographic Social Vision i des d’Ucraïna amb el fotoperiodista Ricardo Garcia Vilanova.