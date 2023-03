26:08

Parlem amb Miachel, pare per gestació subrogada i amb Consuelo Ibarra, coordinadora del centro de adopción y postadopción KUNE.

Ahir la noticia del dia va ser la filla d’Ana Obregón que ha tingut amb la tènica de la gestació subrogada. Als 68 anys, ha tingut una nova filla i la opinió pública s’ha disparat sobre si és moral, si és étic, si és correcte i sobre tot si és legal.

Ahir vam parlar a termes judicials amb dues advocades molt prestigioses, però avui a la secció vull anar una passa més endavant.

Ana Obregon no ha estat l’única celebritie que ha tingut un fill amb un ventre de lloguer, el clan Kardashian també va estar protagonista per recorre a aquesta técnica, i també altres persones públiques com Cristiano Ronaldo, Tamara Gorro o Ricky Martín.

Avui però, no ens centrarem en aquests famosos, sino que ens centrarem en aquelles persones anònimes per conèixer quines son les problemàtiques que els ha portat a la gestació subrogada i coneixerem el cas concret d’en Miachel, un home que ha tingut tres fills per gestació subrogada a l’estranger.

I, com nosaltres no volem fer cap judici de valor, també donarem veu a una entitat a KUNE per explicar doncs com és l’adopció en un escenari internacional, possant aquesta realitat damunt de la taula.