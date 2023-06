27:38

Visitem el barri de Sant Roc per posar en valor les coses positives del barri.

La setmana passada vam saber que els Mossos d’Esquadra van posar xifres al degoteig d’agressions sexuals en grup comeses sobre menors d’edat a Badalona. La conclusió és que la policía va identificar 21 persones, 20 d’elles menors d’edat. Això inclou algunes de les agressions al centre comercial Magic i també la violació que va tenir lloc el passat dissabte 3 de juny en un descampat de Badalona al costat de la platja quan un grup d’entre 6 i 8 menors van agredir sexualment a una noia convidats per la seva parella.

Totes aquestes agressions sexuals han posat el focus al centre comercial Magic de Badalona que ja ha reforçat la vigilancia i també ho han fet al barri de Sant Roc. I és que aquesta és la zona de la ciutat d’on provenen bona part dels idenficats i detinuts pels Mossos d’Esquadra.

Però al barri de Sant Roc també passen i es viuen fets positius com l’onada de solidaritat encapçalada per un petit grup de veïns de la ciutat que des de fa 10 anys han fet possible la Plataforma “Som Sant Roc Badalona” que dóna suport a aquelles famílies que lluiten per tenir una vivenda digna i contra els desnonaments. En aquests últims 6 anys aquesta entitat ha parat entre 1.500 i 2.000 desnonaments, uns 30 per mes. I durant aquest temps han aconseguit 250 contractes de lloguers socials , 16 d’aquests en els últims 6 mesos. Sant Roc és sinònim també de conviència multicultura entre families procedents de molts països.

De tot això n’hem parlat amb el Carles Sagués i l’Enric Marín, impulsors de la Plataforma Som Sant Roc Badalona i amb la Trini Moreno una de les persones a qui han ajudat donant-li l’oportunitat d’accedir a un pis de protecció oficial. També hem parlat amb el regidor de serveis socials en funcions David Torrents. Tots ells denuncien una gran manca d’inversió al barri per part de tots els governs de la Generalitat dels últims 20 anys.