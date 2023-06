16:04

Aquest fet es tendencia perquè al Regne Unit ha hagut un boom de casos que posen el focus mediàtic al sistema escolar i al govern.

aquests joves que s’identifiquen i s’anomenen ‘furry’ acostumen a adoptar rols d’aquests animals: com per exemple la manera de comunicar-se o hàbits com anar al bany, dutxar-se etc. A més, acostumen a anar vestits d’aquests animals, com si fos un cosplay.

Un fet que és relativament nou, relativament novedós que s’està donant a conèixer sobre tot per les xarxes socials, com és Tik Tok i que està no només visibilitzant sino també difundint aquesta metodología de vida que trenca una mica amb la raó i dóna prioritat als sentiments, a com et sents, i com et vols sentir.

Ho parlem amb Miguel Ángel Barbero, director dels graus d'Eduació de la Universitat Abat Oliba CEU.