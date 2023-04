10:37

David Toribio, Coordinador de l'Agrupació de Justícia de CCOO Catalunya, ens explica quines millores volen aconseguir.

El sindicat de funcionaris judicials ha iniciat dilluns una vaga indefinida per aconseguir increments salarials en línia amb els èxits recents dels advocats de l'administració judicial (laj) després d'una vaga de dos mesos. L'aturada serà de 10 a 13 h tots els dies, però el dimecres 19 d'abril hi haurà una parada de dia sencer i està prevista una manifestació a Madrid. La pretensió de convocar els sindicats CCOO, UGT, CSIF i STAJ es basa en el reconeixement de les funcions realment desenvolupades per cada organisme oficial i demana la suspensió del tractament pel Parlament de la Llei d'eficàcia organitzativa. Concretament, demanaven un salari addicional de 350 a 430 euros mensuals.