06:55

Es preveu que la jornada sigui un èxit perquè cau en diumenge i les parades ja es podran muntar a partir de divendres.

Els floristes de Mercabarna-flor esperen aquest Sant Jordi com un “èxit rotund”. Preveuen que a tot Catalunya es vengui un total de 6 milions de roses, una xifra similar a la de l’any passat i, de les quals, dos milions sortiran de les seves instal·lacions.

Com enguany, la diada cau en diumenge, els dies de venda s’allarguen tot el cap de setmana. Així doncs, els floristes tindran 3 dies per vendre roses: des de divendres 21 fins a diumenge 23. A més, els floristes assenyalen que preveuen aquest èxit (a part de poder posar les parades al carrer a partir del dia 21) doncs també per l’ampliació de la superilla literària i per les jornades de portes obertes en edificis emblemàtics.

En paral·lel, els majoristes asseguren que els preus no han augmentat respecte als anys anteriors i fien aquest “èxit”, ja que preveuen que els barcelonins mantinguin la tradició local i que els turistes també es converteixin en clients.

Parlem amb la Rosa Valls, directora de l'Escola d'Art Floral de Mercabarna-flor.