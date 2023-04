19:54

L¿objectiu de la fira és seguir sent l'espai de trobada i l'esdeveniment adreçat a les persones grans més important d'Europa

Tractem una de les problemàtiques més grans de l’actualitat. Sí que es veritat que la tecnologia, la connectivitat i sobre tot els telèfons mòbils ens faciliten molt la vida a l’hora de comprar, a l’hora d’informar-nos i també a l’hora de relacionar-nos. Un fet positiu, però que comporta una mancança i uns problemes per un col·lectiu molt concret que és el de les persones grans.

Hi ha un gran analfabetisme digital i una bretxa que sorgeix pel desconeixement de les tecnologies i per la ràpida transició que hi hagut. Per exemple, ara totes les gestions bancàries son online, les tasques de l’administració pública es fan mitjançant mecanismes complexos com el Clave Pin o fins i tot molts dels diagnòstics sanitaris es fan per vídeo trucada o per aplicacions com la Meva Salut. Això comporta que moltes persones grans es sentin discriminades i impotents perquè ningú els atén presencialment, però es que tampoc els ajuden i els formen per posar fi a aquest problema.

Aquesta és alguna de les denuncies que fan Fira Gran i que intenten posar fi amb la creació del Saló de la Gent Gran de Catalunya. Aquest any celebren la vint-i-quatrena edició on l’objectiu és promoure l’envelliment útil.