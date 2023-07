13:25

La mesura entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de l¿Estat aquesta mateixa setmana, probablement dimecres o dijous.

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la fi de l'obli-gato-rietat de les mascaretes en àmbits sanitaris com hospitals, farmàcies, centres de salut o residències. No obstant això, a les zones hospitalàries amb persones crítiques o immunodeprimides, quiròfans i unitats de cures intensives continuaran sent obligatòries.

L'obligació de la mascareta va arribar en plena pandèmia, la primavera del 2020. I ara, després de tres anys amb la mascareta present en la nostra vida quotidiana (tot i que cada vegada en menys àmbits) passarà de ser obligatòria a ser voluntària i, en alguns llocs, ‘recomanable’ si és que hi ha persones vulnerables.

Parlem amb Juan José Badiola, epidemiòleg i director del Centre d'Encefalopaties i Malalties Transmissibles Emergents de la Universitat de Saragossa.