15:26

Comentem aquest festival amb Jesús López, professor de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU, i amb Pilar Pasamontes, Directora Científica de Moda del IED Barcelona i professora de Història de la Moda.

aquest és l’esdeveniment musical més internacional, que dura dos caps de setmana i que cada dia reuneix al voltant de 125.000 persones en l’Empire Polo Club, a California. Aquest any ha estat la vint-i-dosena edició i ha comptat amb un cartell amb artistes com el reggaetonero Bad Bunny, el grup de KPOP de moda, les Blackpink, el grup Gorillaz, i Rosalia entre d’altres. Els preus parteixen dels 500 euros, una barbaritat si comptem que son 3 dies però no hi ha allotjament.

Per què estem parlant d’aquest esdeveniment si ja fa una setmana que s’ha acabat?

Doncs perquè aquí no queda tot, s’ha convertit en un dels esdeveniments de l’any en lo que fa referència a música, però també en tot allò que fa referència a la moda. Molts influencers, moltes marques i moltes estilistes prenen la vestimenta del Coachella com les tendències de l’estiu.