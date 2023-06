15:57

Hi ha un concepte anglès que l’hem fet nostre i que el fem servir sovint i per moltes coses. Estem parlant del que coneixem com a “feeling”. El feeling respon a moltes opcions d’emocions. Per exemple, si ho apliquem al món sentimental de parella o de relacions personals, seria el plaer de sentir papallones a l’estómac. Allò que tantes i tantes vegades hem escoltat dir, sobretot ara que s’està imposant aquesta pràctica de les cites a cegues, fins i tot televisivament.

Avui a l’espai dels petits plaers del Miquel Murga hem parlat d’això, del que comporta tenir “feeling” amb una altra persona.