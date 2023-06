22:27

L'oftalmòleg català ha participat en el desenvolupament d'un nou medicament que frenarà la ceguesa produida pel desgast de l'edat.

Poder aturar la ceguesa produida pel desgast de l’edat a partir dels 50 anys ja és possible. De fet l’agència de medicaments dels EUA, l’FDA, fa molt poc temps que acaba d’aprovar el primer fàrmac que frena la forma atrófica de la degeneració macular associada a l’edat. Aquest medicament s’anomena SYFOVRE.



La degeneració macular associada es una malaltia incapacitant que produeix una destruccióp irreversible de la part central de la retina, per la qual cosa la persona deia de veure el que té al centre de l’ull i només perceb el que hi ha al voltant. Es tracta de la primera causa de pèrdua de visió a partir de la cinquantena a escala mundial i afecta una de cada 4 persones de més de 80 anys. Per tant el fàrmac que s’ha descobert i que frena aquesta patología és una gran revolució.



I darrera del desenvolupament d’aquest fàrmac hi ha també un català. Es tracta de l’oftalmòleg de renom internacional Jordi Monés, que és el director de l’Institut de la Mácula del centre Mèdic Teknon, també director de la Barcelona Macula Foundation i professor adjunt de la Universitat de Utah dels EUA.

Monés ens ha avançat que al 2024 aquest fàrmac, recordem el nom, SYFOVRE, ja es podrà prescriure a casa nostra.