13:13

El dirigent culer aclareix totes les qüestions sobre els pagaments a l'exvicepresident del CTA.

Feia temps que el món del futbol reclamava al FC Barcelona una explicació sobre la seva vinculació durant 17 temporades amb el vicepresident del CTA, José María Enríquez Negreira, que va rebre més de 7,3 milions d'euros de l'entitat culer per suposats informes arbitrals. Aquest moment ha arribat aquest dilluns, quan el president blaugrana, Joan Laporta, ha ofert una esperada roda de premsa en què ha respost totes les qüestions sobre el 'cas Negreira' i ha llançat diversos dards al president de LaLiga, Javier Tebas, per les seves declaracions contra el club, i el Reial Madrid per personar-se com a part perjudicada.