Parlem amb Alexandra Carpentier, responsable del Programa d¿Experiència del Pacient de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.

L'aparició de la paraula càncer a l'historial mèdic implica, amb tota seguretat, un increment de la prima, però moltes vegades també la impossibilitat d'accedir a productes financers. Els afectats reclamen el denominat dret a l'oblit oncològic per no haver de carregar per sempre amb seqüeles artificials de la malaltia.

Un informe de la fundació Josep Carreras aprofundeix en el testimoni de 400 joves entre 18 i 35 anys diagnosticats de leucèmia aguda i limfomes (entre 4.500 i 5.000 casos a l'any en aquesta franja d'edat a Espanya), per tal de “determinar l'impacte a la vida dels pacients que aconsegueixen tirar endavant”. Prop de la meitat dels enquestats (47%) fa dificultats per sol·licitar un crèdit. El 83% manifesta que ha tingut problemes per contractar una assegurança de vida i el 73% per signar una pòlissa de decessos.

També s’ha pronunciat la Fecec (Federació Catalana Entitats contra el Càncer) on l’entitat reclama que s’apliquin les estadístiques actualitzades de supervivència per tipus de càncer D'altra banda, reivindica una llei de dret a l'oblit que obligui a esborrar l'historial mèdic passat un temps.

Hem de contextualitzar que a Espanya, la Llei 4/2018 prohibeix discriminar en la contractació d'assegurances una persona per tenir VIH o altres condicions de salut.