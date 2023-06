17:26

És el nou llibre adreçat als joves del filòsof David Pastor Vico.

Us heu sentit sols alguna vegada? Potser ens hem de preguntar que no som nosaltres sinó la societat sencera la que provoca que els nostres llaços personals siguin més fràgils.

Avui en dia es molt important preguntar-nos com ens sentim, com prenem les nostres decisions o com escollim les nostres amistats.Només si fem aquest exercici serà possible construir un entorn segur i de confiança que ens ajudi a enfrentar-nos als reptes de la vida quotidiana. Per això serveix l’ètica.





Totes aquestes reflexions les posa sobre la taula “Etica para desconfiados” el nou llibre de David Pastor Vico, una publicació que vol atrapar el públic més jove.

A “Etica para desconfiados” Vico ens farà reflexionar sobre quina és la millor manera de conèixes a un mateix. I és que en aquest llibre trobarem filosofía, ética, moral, valors, política, comunicació, xarxes socials i relacions interpersonals…



David Pastor Vico és dels que pensa que la filosofía és un bon antídot contra els estats emocionals negatius i ens pot evitar anar al psicòleg.

Vico és professor, escriptor i divulgador. Va estudiar filosofía a la Universitat de Sevilla on es va especialitzar en Ètica de la comunicació. A l’actualitat és professor de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.