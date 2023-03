08:36

Lucia Áliagas, Coordinadora Nacional d'Acció Jove en CCOO Catalunya, ens parla d'aquest avenç.

Els estudiants en pràctiques, percebin una remuneració o no, hauran de començar a cotitzar a la Seguretat Social a partir del mes d'octubre. Així ho contempla la nova reforma de les pensions, que compleix un compromís del Govern que acumula anys de retard. Empreses o universitats, depenent de qui sigui l'empleador d'aquests becaris, seran els encarregats d'aportar aquestes contribucions, que comptaran amb una bonificació de fins al 95% a càrrec de les arques públiques. La mesura afectarà centenars de milers d’estudiants a tot Espanya, que cada any cursen pràctiques curriculars o extracurriculars.

L'entrada en vigor de les noves cotitzacions serà independent de les negociacions que encara manté el Ministeri de Treball amb els agents socials per al nou Estatut del Becari, que, entre d'altres, limitarà el nombre màxim de pràctiques extracurriculars que podrà fer un estudiant al llarg d’un l'any i obligarà les companyies a costejar les despeses de transport dels estudiants. Per a aquesta matèria, que també acumula diversos mesos de retard, estan citats patronal i sindicats aquesta setmana que ve per intentar tancar aquesta carpeta i traslladar-la al Congrés.