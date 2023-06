16:32

La cantant Rihanna va lluir un rellotge-joia de diamants de Jacob & Co durant la desfilada de Louis Vuitton a París, valorat en 600.000 euros.

Estem acostumats a veure a la tele desfilades, grans esdeveniments, de fet Louis Vuitton ha presentat la seva línia masculina a París, i els outfits que ha presentat són una mica estrambòtics. Son peces de roba i complements que veiem en aquests esdeveniments i que no tornem a veure.

Realment aquests productes els venen després? Per què la moda que presenten no s’assembla en res a la que venen als comerços més accessibles? Com es defineix el que es tendència o no?

Parlem, també, de totes les curiositats del món de les marques d’alta costura, i de tots aquells productes que venen sota la paraula original i trencador, però que acaben sent productes ridículs. Un exemple, son unes llaunes de Coca-Cola que venen Balenciaga, però que en comptes de posar Coca-Cola posa el nom de la marca i les ven atenció a 500 euros cadascuna.

Ho fem amb Pilar Pasamontes, Directora Científica de Moda del IED Barcelona y profesora de Historia de la Moda, de Complementos y de Estilismo.