La gran part de la societat ja es decanta per congelats enlloc de productes frescos, ja que pot haver un estalvi de fins un 40%. Normalment, els preus dels congelats poden ser entre un 10 i un 15% més baixos i, degut a la situació actual de molts consumidors, fa que apostin per aquests productes.

Les cerques de congelats han augmentat un 147% en els darrers sis mesos, ja que amb la inflació es busquen més promocions i, els congelats, son una opció cada vegada més utilitzada per estalviar.

Per exemple, l’Organització de Consumidors i Usuaris, en una anàlisi de 20 productes de vuit cadenes, ha detectat un estalvi del 71% en mongetes, del 57% d’espinacs, del 23% de pollastre o del 13% de tonyina. En paral·lel, segons l’Institut Nacional d’Estadística, el peix congelat puja un 12% interanual, el marisc un 6% i les llegums i hortalisses un 15%, ja que també s’acusa a l’augment de preu dels congelats per l’encariment de l’electricitat.

Per un altre costat, també parlem de l’atenció primària, ja que hi ha 5 dies d’espera per una cita amb el metge de família. Només el 32% d’aquestes cites compleix amb el compromís de no superar un període superior a 48 hores d’espera màxima i, de fet, les comunitats autònomes amb major temps d’espera mitjana son Catalunya i Madrid, amb un 6,9 i 5,7 dies respectivament. Exigeixen cites en menys de 48 hores i una tenció mèdica de més qualitat, amb un temps mínim de 10 minuts.

Parlem d’ambdós temes amb Esther Lorente, delegada OCU Catalunya.