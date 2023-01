09:48

El 2021, van morir per aquesta causa 4.003 persones. Ho parlem amb Manuel Martín, president de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental.

La salut mental s'ha convertit després de la pandèmia en un problema social, encara que aquesta realitat hi era des de fa anys, una realitat que no només acaba amb una vida plena de patiment sinó que deixa entre 15 i 20 persones del seu entorn completament destrossats. El 2021, van morir per aquesta causa 4.003 persones, gairebé el triple que en accidents de trànsit. Però quin és el perfil del suïcida? La taxa de suïcidi és més gran a les zones urbanes oa les rurals? Hi ha uns mesos en què se suïciden més persones? S'està ajudant aquestes persones?



