20:41

Primen el marketing, les vendes i el benefici monetari davant de la salut, i dels hàbits beneficiosos per nosaltres. Ho parlem amb Rosa Albaladejo, membre de la Junta de Govern CoDiNuCat.

Hi ha un tema que envaeix les xarxes socials, i es que molts dels influencers o creadors de contingut posen en perill la nostra salut per mitjà de la publicitat. Concretament, totes aquelles persones influents que comparteixen productes dietètics i rutines d’alimentació i exercici sense tenir els coneixements específics.

Per posar-vos exemples, la dieta detox és una de les tendències més comentades a la xarxa, també el dejuni intermitent, i tots aquells complements alimentaris que presumptament t’aprimen per art de màgia i en un temps record.

Actualment, veiem que prima el marketing, les vendes i el benefici monetari davant de la salut, i dels hàbits beneficiosos per nosaltres.

El problema principal que tenim es que depositem una total confiança en aquells perfils verificats, també que no som conscients de la perillositat d’aquest fet, i que no contrastem cap tipus d’informació de les xarxes quan hi ha més desinformació que informació.

I de tota aquesta tasca s'encarrega el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Parlem amb Rosa Albaladejo, membre de la Junta de Govern CoDiNuCat.