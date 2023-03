11:57

Montserrat treballa en la creació d'un nou cor mixt format per nois i noies d¿entre 17 i 24 anys.

Per primera vegada en més de 700 anys d’història, l’Escolania de Montserrat incorporà veus femenines en un cor. És a dir que, a partir del curs vinent, Montserrat tindrà un cor de cambra mixt format per nois i noies d’entre 17 i 24 anys. El cor serà independent de l’Escolania tradicional, però sí que els integrants es consideraran escolans i escolanes i, portaran la vestimenta típica: la saia i el roquet i, també, quedaran inscrits al llibre oficial de vesticions. El nou cor cantarà un cap de setmana al mes en substitució de l’Escolania, ja que així aquests podran descansar i passar més temps amb les seves famílies. I doncs, per poder-hi formar part es procedirà a un procés de selecció mitjançant unes audicions.

Parlem amb Pau Jorquera, director nou del Cor de cambra de l’Escolania de Montserrat.