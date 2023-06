18:52

Els escolapis van rebre la primera denúncia el 2005, però no van fer res. Parlem amb Jordi Vilà, Provincial Escola Pia de Catalunya.

L'Escola Pia ha fet públic el cas d'un antic escolapi que va abusar sexualment d'un "nombre important" de menors durant 25 anys al Senegal. Es diu Manel Sales Castellà i va cometre els abusos entre el 1980 i el 2005, aprofitant la seva condició de missioner i l'autoritat que tenia sobre els infants.

Aquests abusos eren coneguts per una part dels estudiants de les escoles dels escolapis i habitants de les poblacions del Senegal on va estar destinat. Raons socials i culturals i el fet que l'homosexualitat estigui penada al país van afavorir, diu el comunicat, la impunitat i el silenci.

Així, no va ser fins al 2005 que un grup de catalans vinculats al país africà van denunciar el cas i es va traslladar Manel Sales a Catalunya, on va continuar tenint un paper actiu com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l'Arquebisbat de Barcelona.