11:09

Cada any es detecten 1.800 nous casos d’Esclerosi Múltiple a Espanya i el 70% d’ells corresponen a persones d’entre 20 i 40 anys. De fet a Espanya 55.000 persones pateixen d’Esclerosi Múltiple. Aquesta malaltia representa la primera causa de discapacitat per malaltia entre els joves (més prevalent en dones) i la segona causa de discapacitat més freqüent entre els homes, només per darrera dels accidents de trànsit. Encara que no és possible guarir-se de l’Esclerosi Múltiple, sí és possible en la majoria dels casos, tractar la malaltia per frenar el seu desenvolupament i paliar les seves conseqüències. I d’això i de com donar suport a les persones que la pateixen n’hem parlat amb la Mònica Nieves, directora del Centre de Neorehabilitació de Lleida de la Fundació Esclerosi Múltiple.

N’hem parlat amb la Mònica Nieves, directora del Centre de Neurorehabilitació de Lleida de la Fundació Esclerosi Múltiple.