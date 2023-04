Al 2021 L’ong Metges del Món va posar en marxa una nova tecnología al servei de les dones que treballen exercint la prostiució. Es diu ELLA APP, es tracta de la primera aplicació mòvil d’abast estatal dirigida a aquest col.lectiu amb l’objectiu que aquestes dones puguin accedir a la informació socio sanitaria rellevant promovent el seu accés a la xarxa pública d’atenció sanitària, al coneixement dels seus drets i també a la presa de consciència sobre els riscos associats a l’exercici de la prostitució.

ELLA APP és un dels últims projectes premiats per La Confederació del Tercer Sector Social que ha destacat el carácter innovador d’aquest projecte que té com a objectiu promoure l’aplicació de les noves tecnologies dins la intervenció social.

ELLA APP a Catalunya ja ha arribat a unes 2000 dones que treballen dins l’àmbit de la prostitució i que gràcies a aquesta tecnología han pogut fer consultes sanitaries i ser assessorades per especialistes. Han pogut localitzar recursos socio sanitaris disponsibles i accedir també a informació actualitzada sobre notícies, activitats, formació i ofertes de treball.

Com que la prostitució està caracteritzada per una elevada presencia de dones migrants, per superar la barrera lingüística l’app també està disponible en anglès, romanès, portugués i xinès.

Aquesta aplicació mòvil està impulsada per l’ONG Internacional Metges del Món que a Catalunya fa 20 anys que treballa i dona suport a dones vícitimes de violencia de gènere i a les dones de l’àmbit de la prostitució. Des de Metges el Món Catalunya ens asseguren que un dels impactes de la pandèmia ha suposat l’increment de la prostitució a làrea metropolitana d’un 10%, especialmente amb dones vingudes de Colòmbia.

Maria Sanandrés, tècnica de salut i d’Acció Social de Metges del Món

Duviela Agredo, agent de salut de Metges del Món. On porta desenvolupant aquesta tasca des de fa 7 anys. Coneix molt bé sobre el terreny el sector.