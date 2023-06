Com s'eliminen els tatuatges?

21:25

La tendència del `destatuatge¿ creix gairebé a la mateixa velocitat que el de fer-se un tatuatge.

Tatuar-se és una forma de modificar el cos a través d’un dibuix, d’un patró, d’una figura o d’un text, mitjançant l’ús d’agulles o altres utensilis que injecten tinta a la dermis de la persona.

De fet, es conserven tattoos existents datats a l’any 2.000 a.C. I, actualment és molt comú tatuar-se, però el cert és que també cada vegada més, la gent se’ls vol eliminar, ja que tenen escrit el nom de l’ex-parella, per motius laborals, perquè aquell dibuix ja no els representa... i, per aquest motiu, la tendència del ‘destatuatge’ creix gairebé a la mateixa velocitat que el de fer-se un tatuatge. Un tatuatge que sol ser intocable són aquells relacionats amb les seves mascotes.

Aquest és un procés llarg, dolorós i car. Quan es fa una d’aquestes sessions es percep una inflamació a la zona que s’haurà de cuidar posteriorment perquè el procés sigui efectiu. A més a més, depenent del color, de la mida, de si ha estat repassat o no, esborrar-se serà més difícil i es necessitaran més sessions, però de mitjana en són entre sis i deu sessions.

En parlem amb el Marc Esclusa, propietari de ‘LaserLite Shoots' a Badalona.