19:57

Genya Petrova és una dona russa que porta 20 anys a Espanya. Té un restaurant rus i molta clientela russa que fugeix de la guerra.

Genya Petrova, una dona russa, dels Monts Urals, que porta 20 anys a Barcelona i que té un negoci propi, un restaurant rus que es diu Ekaterina i que es troba al carrer del Comte Borrell, aquí a la ciutat de Barcelona.

El seu negoci aquí a la ciutat comtal també està patint les conseqüències perquè cada dia veu com hi ha clients que els hi donen l’esquena. També comença a tenir menys seguidors a les xarxes socials, i encara que té cartells a l’entrada del bar que mostra el rebuig a la ideologia de Putin i també mostra que el que està passant no la representa, hi ha una discriminació cap a ella i el seu local.

Genya recolza als ucraïnesos, i tant és la seva implicació que ha fet un plat solidari que és el Borsch. Aquesta és una sopa típica de la cuina ucraïnesa on el preu és de 8 euros, i d’aquest 8 euros, 5 es destinen directament a Ucraïna per ajudar als refugiats de la guerra.